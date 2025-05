Pe parcursul zilei de duminică, dar și luni dimineață, înainte de stricarea vremii, s-au disputat 11 meciuri din cadrul ediției a XVI-a a Cupei Monitorul. În cel mai spectaculos duel, Ioan Șutu l-a învins pe Luchian Petruneac în set decisiv.

249 de participanți se află pe tabloul competiției, care se vor întrece la cele treisprezece secțiuni distincte: Secundară minus 40 de ani, Secundară plus 40 de ani, Principală minus 40 de ani, Principală 40-50 de ani, Principală plus 50 de ani, Super Elită, Elită minus 40 de ani, Elită 40-50 de ani, Elită plus 50 de ani, Veterani plus 60-65 de ani, Veterani 65-70 de ani și Veterani plus 70 de ani, la care se adaugă întrecerea feminină.